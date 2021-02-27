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Окская судоверфь получит годовую поддержку экспертов ФЦК

28 февраля 2021 14:27  [66] Бизнес

Фото: С сайта korabel.ru

"Окская судоверфь" стала участником нацпроекта "Производительность труда" и первым предприятием, которое получит годовую поддержку в рамках нацпроекта. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В нацпроект "Производительность труда" внесен ряд изменений, в том числе тех, которые касаются формата поддержки предприятий-участников. Теперь, например, предприятия смогут получать расширенную поддержку: работа экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) в области внедрения бережливых технологий продлится год вместо шести месяцев. В этом году пилотными участниками нацпроекта в новом формате станут лишь 35 компаний по всей стране. Хорошо, что в их числе и нижегородское предприятие", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что в рамках расширенной поддержки эксперты ФЦК будут работать не только над оптимизацией основных производственных процессов. Принципы бережливого производства планируют применять и в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов, а также в совершенствовании работы технологов.

Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта в Нижегородской области стало уже более 130 компаний.

Нацпроект "Производительность труда" разработан и реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта деятельность по оптимизации производственных процессов, устранению потерь и обучению работников предприятий бережливым технологиям ведут специалисты регионального центра компетенций Нижегородской области и Федерального центра компетенций.

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Теги:
Завод Нацпроект Промышленность
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