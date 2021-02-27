Администрация Нижнего Новгорода назвала причину неэффективной расчистки улиц от снега

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Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин назвал причину неэффективной расчистки улиц от снега.
"Выпавшее количество осадков существенно, но для дорожников это не должно быть отговоркой. Техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких снегопадов недостаточно", - приводятся в сообщении пресс-службы городской администрации слова Дмитрия Сивохина.
"Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально, где-то не хватает контроля над коммунальщиками. Все это дает свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим", - пояснил он, добавив, что для расчистки улиц планируется привлекать дополнительную технику.
Дмитрий Сивохин также рассказал, что перед коммунальщиками на ближайшие сутки стоит задача максимально расчистить улицы города, остановочные павильоны и тротуары, подходы к социальным учреждениям.
Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде выпала двойная норма снега. В этом месяце синоптики неоднократно рассказывали об аномалиях в виде снегопадов в Нижегородской области. Из-за неблагоприятных погодных условий в конце зимы и в начале весны в регионе ожидается сложная паводковая ситуация.
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