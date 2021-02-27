Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2021 14:39  [111] Администрация Нижнего Новгорода назвала причину неэффективной расчистки улиц от снега
28 февраля 2021 13:54  [261] Двойная норма снега выпала в Нижнем Новгороде в феврале
28 февраля 2021 12:43  [345] Правительство утвердило особенности итоговых экзаменов в 2021 году
28 февраля 2021 11:36  [289] Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах
27 февраля 2021 18:00  [395] Режим ЧС из-за взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде отменен
27 февраля 2021 17:00  [383] Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2021" состоялся в Нижегородской области
27 февраля 2021 16:01  [1384] Строительство "Школы 800" в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершится к июлю
27 февраля 2021 15:20  [257] Более 80 единиц техники чистят снег на федеральных трассах Нижегородской области
27 февраля 2021 14:13  [316] День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:03  [944] Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде
Общество

Администрация Нижнего Новгорода назвала причину неэффективной расчистки улиц от снега

28 февраля 2021 14:39  [111] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин назвал причину неэффективной расчистки улиц от снега.

"Выпавшее количество осадков существенно, но для дорожников это не должно быть отговоркой. Техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких снегопадов недостаточно", - приводятся в сообщении пресс-службы городской администрации слова Дмитрия Сивохина.

"Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально, где-то не хватает контроля над коммунальщиками. Все это дает свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим", - пояснил он, добавив, что для расчистки улиц планируется привлекать дополнительную технику.

Дмитрий Сивохин также рассказал, что перед коммунальщиками на ближайшие сутки стоит задача максимально расчистить улицы города, остановочные павильоны и тротуары, подходы к социальным учреждениям.

Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде выпала двойная норма снега. В этом месяце синоптики неоднократно рассказывали об аномалиях в виде снегопадов в Нижегородской области. Из-за неблагоприятных погодных условий в конце зимы и в начале весны в регионе ожидается сложная паводковая ситуация.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph