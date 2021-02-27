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Общество

Форма обратной связи появилась на геопортале ГИСОГД Нижегородской области

01 марта 2021 11:08  [93] Общество

Фото: https://gisogdno.ru/

Форма обратной связи появилась на геопортале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (gisogdno.ru, ГИСОГД) Нижегородской области. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Согласно информации,  с помощью этой формы можно задать вопросы по содержанию и наполнению портала, порядку получения сведений ГИСОГД, а также любые вопросы в области градостроительной деятельности.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что этот портал служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов - таких, как градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство и другие.

"Так, например, пользователи портала могут самостоятельно дистанционно определить вид разрешенного использования земельного участка, не обращаясь в органы власти. Уверен, что форма обратной связи поможет услышать предложения пользователей, бизнеса по совершенствованию функционала портала", - подчеркнул глава региона.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что в 2021 году планируется добавить на портал публикацию файлов градостроительных документов.

"Это, в частности, будут нормативы градостроительного проектирования, а также справочный сервис по автоматическому формированию градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок", - добавила Марина Ракова.

Напомним, что портал ГИСОГД предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации. 

Основные опубликованные сведения:

  • схема территориального планирования Нижегородской области в виде векторной модели;
  • сведения о наличии утвержденных документов территориального планирования (в том числе генеральных планов) и правил землепользования и застройки муниципальных образований Нижегородской области;
  • проектные решения документации по планировке территории в виде векторной модели;
  • сведения о выданных разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, разрешениях на условно разрешенный вид использования, разрешениях на отклонения от предельных параметров строительства объекта капитального строительства;
  • сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках;
  • границы производства инженерных изысканий;
  • сведения об объектах культурного наследия, территориях и зон от них.

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