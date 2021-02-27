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Общество

Почти 8 тысяч проверок качества уборки снега и наледи с крыш провели сотрудники ГЖИ Нижегородской области

01 марта 2021 11:27  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Нижегородской области за февраль провели почти 8 000 проверок качества уборки снега и наледи с крыш и придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, было проверено качество проведения работ управляющими организациями на 7512 жилых домах и 450 административных зданиях.

При этом при проведении проверок было выявлено 517 нарушений, по которым выдано 44 предостережения и составлено 82 протокола об административных нарушениях.

По словам руководителя ГЖИ Нижегородской области Игоря Сербула, февраль выдался крайне сложным как с точки зрения количества осадков, так и с точки зрения температурного режима.

"Управляющим компаниям сложно работать в таких условиях, однако существуют нормативы, и их нарушение недопустимо", - отметил он.

Напомним, что двойная норма снега выпала в Нижнем Новгороде в феврале 2021 года.

СПРАВКА:
Размер штрафов для домоуправляющих компаний за нарушение содержания кровель и придомовых территорий может составлять до 300 тысяч рублей, а для ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов – до 50 тысяч рублей.

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Теги:
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