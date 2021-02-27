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Общество

Более 150 добровольцев зарегистрировалось для участия в проведении голосования за объекты благоустройства в Нижегородской области

01 марта 2021 12:50  [84] Общество

Более 150 добровольцев зарегистрировалось для участия в проведении голосования за объекты благоустройства в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, голосование пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Участие в таком интересном и полезном процессе, как выбор будущих объектов для благоустройства, привлекает многих добровольцев. Проект "Формирование комфортной городской среды" - это реальная возможность изменить пространство вокруг себя, сделать жизнь комфортнее. Очень важно, что нижегородцы всех возрастов это понимают и проявляют активность. Среди уже зарегистрировавшихся самому младшему добровольцу всего 14 лет, а самому старшему - 57", - отметил Глеб Никитин.

Директор областной общественной организации "Нижегородская Служба Добровольцев" Андрей Жильцов в свою очередь добавил, что нижегородские добровольческие организации готовы обучить всех желающих, ведь чем больше людей станут волонтерами, тем проще будет остальным нижегородцам разобраться во всех нюансах при выборе объектов для благоустройства.

Как сообщалось ранее, нижегородцев приглашают стать волонтерами на голосовании за объекты для благоустройства.

Само голосование пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За" с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Напомним, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

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Теги:
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