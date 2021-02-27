Три короткие рабочие недели ждут россиян этой весной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три короткие рабочие недели ждут россиян этой весной. Об этом свидетельствует график, ранее опубликованный на сайте министерства труда и соцзащиты России.

Так, следующая рабочая неделя уже будет сокращенной. В связи с Международным женским днем, россияне будут работать с 9 по 12 марта. 8 марта является выходным днем.

Кроме того, четырехдневными будут первые две рабочие недели мая. В этом месяце работающие будут отдыхать с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.