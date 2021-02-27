Офис "ТНС энерго Нижний Новгород" в селе Спасское прекращает работу с 1 марта Бизнес

Офис "ТНС энерго Нижний Новгород" в селе Спасское прекращает работу с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, потребители села Спасское с 1 марта будут обслуживаться в клиентском офисе "ТНС энерго НН" Воротынского участка по адресу: п.г.т. Воротынец, Советская площадь, д. 7.

Кроме того, клиенты компании смогут обратиться в любой удобный по месту расположения Центр обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии.

Обращаем внимание, что направить обращение и сканированные копии документов можно дистанционно, без посещения клиентского офиса, на сайте компании в разделе "Написать обращение как частный клиент", передать показания электросчетчика – на сайте nn.tns-e.ru.

Задать интересующие вопросы и передать показания прибора учета электроэнергии также можно по телефону контактного-центра 8(831)233-09-70 или 8 (800)301-09-70 (дополнительный телефон для жителей Нижегородской области).

Жители с. Спасское, у которых нет доступа в интернет, по-прежнему могут: