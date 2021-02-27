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Бизнес

Офис "ТНС энерго Нижний Новгород" в селе Спасское прекращает работу с 1 марта

01 марта 2021 14:38  [75] Бизнес

Офис "ТНС энерго Нижний Новгород" в селе Спасское прекращает работу с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, потребители села Спасское с 1 марта будут обслуживаться в клиентском офисе "ТНС энерго НН" Воротынского участка по адресу: п.г.т. Воротынец, Советская площадь, д. 7.

Кроме того, клиенты компании смогут обратиться в любой удобный по месту расположения Центр обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии.

Обращаем внимание, что направить обращение и сканированные копии документов можно дистанционно, без посещения клиентского офиса, на сайте компании в разделе "Написать обращение как частный клиент", передать показания электросчетчика – на сайте nn.tns-e.ru.

Задать интересующие вопросы и передать показания прибора учета электроэнергии также можно по телефону контактного-центра 8(831)233-09-70 или 8 (800)301-09-70 (дополнительный телефон для жителей Нижегородской области).

Жители с. Спасское, у которых нет доступа в интернет, по-прежнему могут:

  • оплатить счета в отделении Почты России по адресу: с.Спасское, ул. Октябрьская, д.99;
  • передать показания электросчетчиков и оплатить квитанцию за электроэнергию – в отделении Сбербанка по адресу: с. Спасское пл. Революции д.26.

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Теги:
ТНС Энерго
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