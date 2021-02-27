Государство продлило программу льготного кредитования МСБ Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об условиях новой льготной кредитной программы "ФОТ 3.0", средствами которой могут воспользоваться наиболее пострадавшие от распространения коронавируса предприятия малого и среднего бизнеса.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе – гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

На сайте правительства сообщается, что "ФОТ 3.0" станет продолжением программы "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля.

На реализацию новой программы из бюджета страны будут направлено 7,7 млрд рублей. Заемщик сможет привлечь в кредит до 500 млн рублей по ставке 3% годовых. В течение первого полугодия основной долг и проценты по кредиту не выплачиваются, со второго полугодия это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной и рыночной процентной ставкой, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие.

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности.