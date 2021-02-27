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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода констатирует наличие проблем с вывозом снега

01 марта 2021 15:26  [222] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Администрация Нижнего Новгорода констатирует наличие проблем с вывозом снега с улиц города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, информацию о проблемах с расчисткой улиц озвучил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин в ходе оперативного штаба с участием глав районов города, ДУКов и ТСЖ.

"Сложно сказать, что помешало домоуправляющим компаниям нашего города подготовиться к снегопадам. Большая беда во дворах, не чистятся проезды, парковочные пространства", - сказал Дмитрий Сивохин, назвав подобную ситуацию недопустимой.

"Мы будем принимать самые жёсткие меры, будем коллег убеждать, что нанимать технику дешевле, чем платить штрафы. Такие же меры будут приниматься по отношению к подрядным организациям, которые ненадлежащим образом обслуживают муниципальные территории", – добавил он.

Городского управления административно-технического и муниципального контроля, этой зимой за ненадлежащую уборку территории от снега домоуправляющие компании привлекались к ответственности 860 раз, ТСЖ – более 500 раз, а коммерческие структуры – примерно 800 раз.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в феврале выпало 82 мм осадков, что соответствует двойной норме.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ЖКХ Снег
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