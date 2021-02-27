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Общество

Анонсирована дата окончания клинических испытаний препарата от COVID "Мир-19"

01 марта 2021 16:32  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Анонсирована дата окончания клинических испытаний препарата от COVID "Мир-19". Об этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам Вероники Скворцовой, "Мир-19" - это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт.

"Этот препарат мы назвали "Мир-19", потому что микроРНК абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты", - отметила она.

Отмечается, что 30 декабря 2020 года агентство получило разрешение на клинические исследования. Сразу после Нового года эти клинические исследования были начаты. К середине марта планируется закончить с первой фазой и перейти к работе с пациентами.

Ранее сообщалось, что отпускная цена на другую вакцину от коронавируса "Спутник V" снижена в два раза.

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа 2020 года.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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