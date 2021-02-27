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Общество

Вакцину, способную защитить от коронавируса на 13-17 лет, разрабатывают в России

01 марта 2021 16:49  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вакцину, способную защитить от коронавируса на 13-17 лет, разрабатывают в России. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По ее словам, отличительная особенность этой вакцины в том, что она будет способствовать развитию клеточного иммунитета, а не через активацию антител.

"Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность", - отметила Вероника Скворцова.

Антительный иммунитет держится месяцами, а клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.

"Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования", - резюмировала глава ФМБА.

Напомним, что по данным на 1 марта в Нижегородской области зарегистрировано еще 386 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным на 1 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 96 955 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 219 (вчера - 5 269).

В настоящее время около 3,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,5 тысячи человек лечится в больницах.

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Теги:
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