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Бизнес

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопровода на улице Ильинской

01 марта 2021 17:13  [77] Бизнес

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопровода на улице Ильинской. Об этом сообщает пресс-служба компании

В рамках работ осуществлена замена 220 метров трубопровода холодного водоснабжения. В пресс-службе пояснили, что на стальном водопроводе, который обеспечивал водоснабжение с 1968 года, часто случались аварийные ситуации, в связи с чем было принято решение о его перекладке. Срок службы новой полиэтиленовой трубы диаметром 400 мм – более 50 лет.

Работы начались в конце прошлого года. Перекладка проводилась методом "труба в трубу", что позволило обойтись без раскопок на всем обновляемом участке и не перекрывать дорожное движение, а ограничиться лишь заужением проезжей части в местах расположения котлованов.

Начальник Нагорного водопроводного участка Антон Алференок отмечает, что в ходе работ сотрудники решили ряд технических сложностей.

"В зимнее время необходимо обеспечить водоснабжение потребителей по временной схеме, также замена водопровода велась с реконструкцией колодцев. В этот раз ситуация осложнялась сильными морозами, которые держались в январе и феврале. Кроме того, работать приходилось крайне осторожно из-за наличия большого числа сторонних коммуникаций в зоне прохождения водопровода", - рассказал Антон Алференок.

В ходе замены трубопровода было задействовано около 50 сотрудников Нижегородского водоканала и более 15 единиц спецтехники. На данный момент потребители переключены на новый водопровод, все ограничения движения на улице Ильинской, введенные из-за проведения работ, сняты.

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Теги:
Водоканал Ремонтные работы
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