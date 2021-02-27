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Общество

Второй этап зимнего фестиваля ГТО стартовал в Сарове

01 марта 2021 18:38  [63] Общество
Второй этап зимнего фестиваля ГТО стартовал в Сарове

Второй этап зимнего фестиваля ГТО стартовал в Сарове

Фото: пресс-служба правительства региона

Второй этап зимнего фестиваля ГТО стартовал в Сарове 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соревнования по лыжным гонкам проходили на территории, где ранее был реализован проект "Благоустройство поймы реки Сатис" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Сегодня на лыжные трассы фестиваля вышли 7 команд школ Сарова. Участникам в возрастной категории 9-10 лет предстояло пробежать 1 км, 11-12 лет – 2 км, 13-15 лет – 3 км, 16-17 лет - 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Еще один забег и подведение общих итогов соревнований состоятся 2 марта.

Благоустройство территории лыжной базы проводилось в 2019 году по результатам голосования саровчан по выбору приоритетных проектов формирования городской среды, состоявшегося 18 марта 2018 года. Общая сумма, затраченная на реализацию проекта, - 40 млн рублей.

Проект, сформированный по итогам многочисленных встреч с жителями города, предусматривал оборудование стартового городка, строительство трибун на 200 мест, строительство судейского домика, эстакады для лыжников, велопарковки, системы видеонаблюдения, устройство спортивных площадок для игр в футбол и мини-футбол на естественном газоне, а также комплекс для занятий физкультурой под открытым небом. Кроме того, была предусмотрена система лыжных трасс и прогулочных дорожек с освещением.

Голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За" с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Ранее сообщалось, что весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.

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Теги:
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