СК возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионерки от падения вывески в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионерки от падения вывески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями Автозаводского района возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Напомним, что инцидент произошел 1 марта на ул. Сергея Тюленина. На 87-летнюю нижегородку упала вывеска продуктового магазина. Женщину доставили в больницу, где она позже скончалась.

В то же время сообщалось, что нижегородские власти будут разбираться в гибели пенсионерки от упавшей вывески магазина.