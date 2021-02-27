Свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода 2 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Под отключение попали десять домов в Московском районе: с 8:00 до 16:00 света не будет по адресам - ул. Страж Революции, 16, 18, 19, 20, ул Менжинского, 6; с 10:00 до 17:00 - по адресам - ул. Маршала Воронова, 16, 16а, ул. Бригадная, 2, ул. Чехова, 1; с 12:00 до 16:00 - в доме №83 по ул. Березовской.

Кроме того, плановые работы проводятся в Автозаводском районе. С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в доме №38а по пр. Ильича, с 13:00 до 15:00 - по адресам - ул. Мельникова, 28, 30, ул. Переходникова, 31.

Также с 9:00 до 12:00 свет будет отключен в доме 1/2 по ул. Усилова в Нижегородском районе.

Напомним, что накануне свет частично отключали в Московском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.