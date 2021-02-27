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Техническая проверка сигнала сирен пройдет в Нижегородской области 3 марта. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.
Согласно информации, сигнал также пройдет по обязательным общедоступным каналам теле- и радиовещания.
Отмечается, что в 10:42 3 марта в течение одной минуты будет осуществлен запуск сигнала "Внимание всем".
"Это непрерывное звучание сирены с последующей трансляцией по обязательным общедоступным каналам теле- и радиовещания первого мультиплекса речевой информации "Техническая проверка", - говорится в сообщении.
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