Техническая проверка сигнала сирен пройдет в Нижегородской области 3 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Техническая проверка сигнала сирен пройдет в Нижегородской области 3 марта. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Согласно информации, сигнал также пройдет по обязательным общедоступным каналам теле- и радиовещания.

Отмечается, что в 10:42 3 марта в течение одной минуты будет осуществлен запуск сигнала "Внимание всем".

"Это непрерывное звучание сирены с последующей трансляцией по обязательным общедоступным каналам теле- и радиовещания первого мультиплекса речевой информации "Техническая проверка", - говорится в сообщении.