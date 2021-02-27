Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2021 13:36  [3] Туалеты установят на территории нижегородских кладбищ
02 марта 2021 13:18  [65] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 35 районах Нижегородской области
02 марта 2021 12:37  [76] Менее 9% школ и детсадов в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу
02 марта 2021 12:11  [162] Прямой авиарейс Нижний Новгород - Стамбул открывается в апреле
02 марта 2021 12:09  [120] Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 2 марта
02 марта 2021 11:03  [1850] МФЦ Нижегородской области переходят на новый режим работы
02 марта 2021 10:46  [147] Техническая проверка сигнала сирен пройдет в Нижегородской области 3 марта
02 марта 2021 10:35  [145] Семь светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода 2 марта
02 марта 2021 10:21  [106] Испытания системы теплоснабжения пройдут в Кстове
02 марта 2021 10:16  [167] Свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
Общество

Туалеты установят на территории нижегородских кладбищ

02 марта 2021 13:36  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Туалеты установят на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" объявило электронные конкурс по поиску подрядчика, который построит кабинки из кирпича высотой до 4 м по предлагаемым эскизам.

Речь идет о кладбищах Новопокровское, Березовая пойма, Кооперативное, Копосово-Высоково, Красная Этна, Нижегородское, Нагорное, Старое Автозаводское, Румянцевское, Сортировочное, Марьина роща, Ново-Сормовское,Стригинское и Новостригинское.

Конкретное место выполнения работ согласовывается с заказчиком. 

Начальная (максимальная) цена контракта - 4,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города.

Подрядчик определится 12 марта. Туалеты нужно будет установить до 15 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 года на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" выделено 46,6 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Кладбище
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph