Туалеты установят на территории нижегородских кладбищ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Туалеты установят на территории муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" объявило электронные конкурс по поиску подрядчика, который построит кабинки из кирпича высотой до 4 м по предлагаемым эскизам.

Речь идет о кладбищах Новопокровское, Березовая пойма, Кооперативное, Копосово-Высоково, Красная Этна, Нижегородское, Нагорное, Старое Автозаводское, Румянцевское, Сортировочное, Марьина роща, Ново-Сормовское,Стригинское и Новостригинское.

Конкретное место выполнения работ согласовывается с заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта - 4,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города.

Подрядчик определится 12 марта. Туалеты нужно будет установить до 15 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 года на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" выделено 46,6 млн рублей.