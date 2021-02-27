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Бизнес

ГЖД за два месяца на четверть снизила перевозку пассажиров

02 марта 2021 13:38  [76] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Горьковская железная дорога в январе-феврале 2021 года перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 25,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В том числе перевозка в поездах дальнего следования снизилась на 25,9% - до 926 тысяч пассажиров, в пригородном сообщении – на 24,9%, до 3,2 млн человек.

Пассажирооборот в январе-феврале 2021 года сократился на 33,9% и составил 968 млн пасс-км.

Ранее на фоне пандемии были отменены некоторые поезда дальнего следования и сокращена частота курсирования по некоторым маршрутам. Со снятием ограничений происходит постепенное восстановление пассажирского сообщения.

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Теги:
ГЖД Транспорт
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