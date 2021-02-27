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Бизнес

Чистая прибыль банка "Открытие" в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей

02 марта 2021 15:06  [73] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чистая прибыль банка "Открытие" в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам первого месяца 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 29 млрд рублей (+1%) до 2,62 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов за январь 2021 года увеличился на 69 млрд рублей (+4%) до 1,75 трлн рублей. Банк продолжает наращивать долю кредитного портфеля в активах: 57% на 1 февраля 2021 года против 50% на 1 февраля 2020 года.

Кредитный портфель юридических лиц вырос за январь на 61 млрд рублей до 1,25 трлн рублей (+5%); кредитный портфель физических лиц — на 8,5 млрд рублей (+2%) до 504 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг банка на 1 февраля 2021 года составил 680 млрд рублей (без существенных изменений в отчетном месяце). В рамках управления ликвидностью в январе 2021 года банк снизил совокупный объем межбанковских кредитов и ликвидных активов на 33 млрд рублей (-9%) до 351 млрд рублей.

Общий объем средств клиентов в январе 2021 года уменьшился на 16 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (-1%) за счет незначительного снижения средств юридических лиц. Объем средств частных клиентов остался на прежнем уровне. Доля текущих средств в портфеле клиентского привлечения составила около 40% (29% годом ранее), что оказывает положительное влияние на стоимость фондирования в целом.
Чистая прибыль банка "Открытие" в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за январь 2021 года составил 6,4 млрд рублей, что на 24% выше значения за аналогичный период прошлого года (5,2 млрд рублей). Положительное влияние на динамику показателя оказало снижение процентных расходов по срочным средствам клиентов.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в январе 2021 года составили 23,1 млрд рублей, что выше января 2020 года на 12,6 млрд, в том числе за счет дивидендов, полученных от дочерних компаний.

Операционные расходы в январе 2021 года остались на уровне прошлого года (5,4 млрд рублей).

В январе 2021 года банк сформировал резервы в размере 3,2 млрд рублей против 2,0 млрд годом ранее.

Регуляторный капитал банка в отчетном периоде увеличился на 12,4 млрд рублей (+4%) до 348 млрд рублей за счет положительного финансового результата.

Нормативы достаточности капитала банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 февраля 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

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Теги:
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