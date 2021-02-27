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Общество

Работы по благоустройству парка "Швейцария" выполнены на 40%

02 марта 2021 16:41  [118] Общество

Работы по благоустройству парка "Швейцария" выполнены на 40%. Как сообщет пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, информацию о готовности объекта озвучил глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания Общественного совета парка.

"Общественный совет работает уже около полугода. Нужно отметить, что по всем острым вопросам подрядчик прислушивался к мнению экспертов и общественности. Участники рабочих групп совета контролируют реставрационные работы, программу озеленения, соблюдение природоохранных требований. Важно, что значительная часть социально значимых объектов в парке будет расположена на месте прежних. Ради них не требуется вырубать деревья, конструкции можно будет в любой момент демонтировать или перевезти в другое место", - рассказал Юрий Шалабаев.

Руководитель Общественного совета Валерий Камальдинов отметил, что все работы в рамках проекта идут по плану.

"Работает около 300 рабочих-строителей. Ведём устройство инженерных сетей, выполняем монтаж объектов парковой инфраструктуры, выполняем отделку фонтанов. Ждём тепла, чтобы начать работы по озеленению и устройству дорожно-тропиночной сети", - добавил заместитель начальника управления подрядной организации "ГК "ЕКС" Пётр Седельников.

Руководители рабочих групп Общественного совета отметили ряд важных требований, предъявляемых к работе подрядчика.

"Мы провели ряд выездных мероприятий, тщательно изучили проект благоустройства. В связи с этим можно сказать, что ранее высказываемые опасения о том, что в ходе работ по благоустройству погибнет много деревьев, были явно необоснованными. ГК "ЕКС" бережно относится к зеленым насаждениям. Тем не менее, уровень контроля мы снижать не намерены", - пояснил ректор ННГАСУ, руководитель рабочей группы Общественного совета по соблюдению градостроительных норм и правил в рамках реализации проекта по благоустройству парка Андрей Лапшин.

Напомним, комплексное благоустройство парка "Швейцария" – крупнейший проект благоустройства, реализующийся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария Парки
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