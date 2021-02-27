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Нижегородцы могут получить грант до 100 тысяч рублей на проект по благоустройству

02 марта 2021 17:28  [1] Общество

Нижегородцы могут получить грант до 100 тысяч рублей на проект по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прием заявок на участие в конкурсе "Моя инициатива" стартовал в Нижнем Новгороде 1 марта. Конкурс призван поддержать активных жителей города и их идеи по развитию своего района или двора. Авторы лучших идей получат грант на реализацию своего проекта в размере до 100 тысяч рублей.

"Благоустройство в регионе осуществляется в рамках сразу нескольких крупных программ и проектов, причем их реализация все в большей степени опирается на принципы инициативного бюджетирования. Это касается и проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", и проекта "Вам решать!". Жители могут влиять как на создание крупных объектов, так и на небольшие, но важные улучшения в своих дворах. Приглашаю принять участие в этих проектах", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта и подробно описать свою идею, заполнив все поля специальной формы. Подача заявок осуществляется до 31 марта 2021 года.

Конкурс "Моя инициатива" проводится в Нижнем Новгороде второй раз. В 2020 году было представлено 283 проекта, 59 из них стали победителями, получили гранты и были успешно реализованы.

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Теги:
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