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Общество

Нижегородская область лидирует по числу заявок на конкурс "Навигаторы детства"

02 марта 2021 17:37  [133] Общество

Нижегородская область лидирует по числу заявок на конкурс "Навигаторы детства". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа обучения советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями стартовала в рамках конкурса 1 марта 2021 года в Международном детском центре "Артек". По данным на 2 марта от Нижегородской области зарегистрировались 1 514 человек.

Всего на конкурс поступило около 5 600 заявок из 10 регионов, участвующих в пилотном проекте. Заявки поступили из Нижегородской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Севастополя и Ставропольского края.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, большое число заявок, поданных нижегородцами на конкурс "Навигаторы детства", говорит о востребованности просветительской и воспитательной работы в образовательных организациях.

На реализацию проекта в Нижегородской области выделено 469 ставок, из них 42 ставки муниципальных координаторов, 5 ставок специалистов ресурсного центра, 421 ставка советников по воспитанию и работе с детскими объединениями, 1 ставка регионального координатора. Предварительное собеседование с экспертами в регионе прошли 702 человека. В проекте принимают участие все школы Нижнего Новгорода. На территории районов и городов области для участия определены ведущие общеобразовательные организации.

Уже 46 нижегородцев начали заочное обучение программе, разработанной Российским движением школьников. В конце марта - начале апреля первые группы начнут учиться в очном формате на территории "Артека". Они освоят теорию, получат инструментарий по работе со школьниками, учителями и родителями, а также научатся выстраивать программы организации воспитательной деятельности, адаптированные для каждой конкретной школы. Затем начнется процедура трудоустройства специалистов.

В обязанности советника директора школы по воспитанию входят: реализация программы воспитания в общеобразовательных организациях, информационно-просветительская работа, взаимодействие с родительским сообществом, организация воспитательной работы со школьниками, развитие детского движения, участие в проектах регионального и федерального уровней.

Всероссийский конкурс "Навигаторы детства" организован в целях исполнения федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, и планов мероприятий общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр". Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников. Ключевой задачей проекта является создание кадрового резерва специалистов - советников руководителей образовательных организаций, занимающихся вопросами воспитания и развития воспитательного пространства в школах страны. Прием заявок на конкурс продолжается до 14 марта 2021 года на сайте навигаторыдетства.рф.

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Теги:
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