Нижний сегодня: главные события дня

Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2020 года
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Общество

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02 марта 2021 19:08  [113] Общество

МФЦ Нижегородской области переходят на новый режим работы

С 1 марта центры будут вести прием документов от заявителей шесть дней в неделю с 8:00, при этом минимум один день в неделю МФЦ будут открыты для заявителей до 20:00.

Прямой авиарейс Нижний Новгород - Стамбул открывается в апреле

Первый рейс запланирован на 29 апреля. Полет будет осуществляться на самолете Аэробус 321. Вылеты из Нижнего Новгорода планируются по четвергам и воскресеньям.

"Сапсан" насмерть сбил женщину, переходящую в наушниках рельсы в Дзержинске

Происшествие случилось рано утром 2 марта 2021 года рядом с платформой "Пушкино". Следователи полагают, что 59-летняя погибшая в это время пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу, который оборудован светофором и звуковым оповещением о приближении поезда. Между тем, женщина не услышала подаваемые поездом сигналы, поскольку была в наушниках с включенной музыкой. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти пенсионерки от падения вывески в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 1 марта на ул. Сергея Тюленина. На 87-летнюю нижегородку упала вывеска продуктового магазина. Женщину доставили в больницу, где она позже скончалась. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 2 марта

По данным на 2 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 97 338 человек, в том числе 386 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 386 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 2 марта составляет 0.98.

Спектакль "Умеют ли животные лгать" поставят на сцене Нижегородского ТЮЗа

Пьеса, которая также имеет другое название "У лис длинные носы", в ноябре 2020 года была представлена в рамках работы театральной лаборатории "Кулибинка", где молодые режиссеры продемонстрировали три современные пьесы. Пьеса понравилась зрителям и теперь вошла в репертуар театра.

Туалеты установят на территории нижегородских кладбищ

МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" объявило электронные конкурс по поиску подрядчика, который построит кабинки из кирпича высотой до 4 м по предлагаемым эскизам. Подрядчик определится 12 марта. Туалеты нужно будет установить до 15 июля 2021 года.

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