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Суд заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде

03 марта 2021 09:35  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, 2 марта суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении 26-летнего мужчины под стражу, который подозревается в убийстве трех взрослых и одного ребенка.

Напомним, что трагический инцидент произошел 28 февраля в поселке Кудьма Нижнего Новгорода.

Следователи полагают, что мужчина, который работал рабочим в домовладении, напал на 64-летнего пенсионера в гараже, затем на его 63-летнюю жену в доме. После этого он убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына.

После чего мужчина, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.

Расследование продолжается. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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Теги:
Суд Убийство
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