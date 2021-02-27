Фото:
Суд заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, 2 марта суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении 26-летнего мужчины под стражу, который подозревается в убийстве трех взрослых и одного ребенка.
Напомним, что трагический инцидент произошел 28 февраля в поселке Кудьма Нижнего Новгорода.
Следователи полагают, что мужчина, который работал рабочим в домовладении, напал на 64-летнего пенсионера в гараже, затем на его 63-летнюю жену в доме. После этого он убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына.
После чего мужчина, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.
Расследование продолжается. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+