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Экономика

Наибольший рост зарплаты в 2020 году в Нижегородской области наблюдался в IT-сфере

03 марта 2021 09:50  [68] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Наибольший рост зарплаты в 2020 году в Нижегородской области наблюдался в IT-сфере. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Согласно информации министерства, средняя зарплата в регионе в прошлом году составила 37 448 рублей, что на 4,1% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игоря Норенкова, "несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году, вызванную неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введенными в связи с ней ограничениями, в Нижегородской области удалось сохранить положительную динамику по заработной плате".

Он добавил, что наибольший рост заработный платы наблюдался в IT-сфере, в области здравоохранения и социальных услуг (на 11,5%), энергетике.

В целом по данным ведомства, положительная динамика зарплаты отмечена в сфере информации и связи (рост на 6,9%), транспортировки и хранения (на 5,6%), обеспечения электрической энергией, газом и паром (на 4,9%).

Напомним, что доходы нижегородцев в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 7%.

Средняя номинальная зарплата составила 35,7 тысяч рублей.

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Теги:
Зарплата
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