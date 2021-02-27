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Бизнес

"Лицей" дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы

03 марта 2021 10:43  [101] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Цифровой образовательный сервис "Лицей" дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком",

Согласно информации, сервис запускает акцию "1+1". С 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок при оформлении подписки на месяц. В подписку входит весь образовательный и развивающий контент с 1 по 11 класс, а также специальный курс профориентации для старшеклассников.

"Лицей" от "Ростелекома" — настоящий помощник школьника в обучении. В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Программа "Лицея" соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть полезный раздел "Развивающие курсы". В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.

"Лицей" также помогает школьникам определиться с будущей профессией. В специальном курсе "Моя профессия" представлены наиболее популярные и востребованные современные профессии: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн.

Слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем они хотят стать в будущем.
После окончания акции можно будет продлить подписку на весь контент "Лицея" за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции на сайте.

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Теги:
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