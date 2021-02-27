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Бизнес

Фонд "Сколково" проведет в Нижнем Новгороде этап всероссийского конкурса стартапов

03 марта 2021 13:48  [84] Бизнес

Фонд "Сколково" 8 апреля проведет в Нижнем Новгороде Региональный этап всероссийского Startup Tour 2021. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Ежегодное бесплатное мероприятие Фонда "Сколково", направленное на развитие в регионах технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов, в этом сезоне впервые за 10 лет состоится в онлайн-формате.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил предпринимателей принять участие в мероприятии.

"Для небольших компаний такие события – отличная возможность представить свои проекты, взглянуть на них со стороны и определить направления для дальнейшего развития", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородская область является регионом, где традиционно сильна научно-техническая база и базируется большое количество высокотехнологичных предприятий. И ежегодно появляются новые. Думаю, что они смогут показать достойный уровень проектов", - добавил губернатор Нижегородской области.

На сайте конкурса пройдут конференции и образовательные программы, сам конкурс и менторская сессия, а также онлайн-выставка технологических проектов Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам и представителям "Сколково", связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные коммьюнити.

Участники панельной дискуссии 8 апреля обсудят, как в Нижегородской области и других регионах стимулировать производство инноваций и отвечать на актуальные экономические вызовы через цифровую трансформацию. В дискуссии примут участие представители власти, науки, образования, бизнеса и институтов развития.

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