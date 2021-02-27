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Общество

Бурый медведь проснулся после зимней спячки в зоопарке Нижнего Новгорода

03 марта 2021 14:22  [77] Общество

Фото: Пресс-служба зоопарка Лимпопо

Бурый медведь Балу проснулся первым после зимней спячки в зоопарке "Лимпопо" Нижнего Новгорода.

Как сообщили в зоопарке, в зимнюю спячку в 2020 году в зоопарке ушли сурки, гималайский медведь и еноты. Еноты тоже проснулись, остальные звери еще досыпают, в том числе, и спутница Балу – медведица Лили.

По словам гендиректора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина, Балу чувствует хорошо, активен и у него хороший аппетит. Первое, что он начал делать – приступил к водным процедурам.

СПРАВКА:
Бурый или обыкновенный медведь — один из самых крупных наземных хищников. В конце ноября медведи, как правило, залегают в берлоги, которые устраивают в буреломах и среди елового подроста. Зимний сон продолжается от 75 до 195 дней. Существуют они в это время исключительно за счет накопленного жира.

Фото - пресс-служба зоопарка "Лимпопо":

 

 

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Теги:
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