Бурый медведь проснулся после зимней спячки в зоопарке Нижнего Новгорода Общество

Фото: Пресс-служба зоопарка Лимпопо

Бурый медведь Балу проснулся первым после зимней спячки в зоопарке "Лимпопо" Нижнего Новгорода.

Как сообщили в зоопарке, в зимнюю спячку в 2020 году в зоопарке ушли сурки, гималайский медведь и еноты. Еноты тоже проснулись, остальные звери еще досыпают, в том числе, и спутница Балу – медведица Лили.

По словам гендиректора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина, Балу чувствует хорошо, активен и у него хороший аппетит. Первое, что он начал делать – приступил к водным процедурам.

СПРАВКА:

Бурый или обыкновенный медведь — один из самых крупных наземных хищников. В конце ноября медведи, как правило, залегают в берлоги, которые устраивают в буреломах и среди елового подроста. Зимний сон продолжается от 75 до 195 дней. Существуют они в это время исключительно за счет накопленного жира.

Фото - пресс-служба зоопарка "Лимпопо":