Выставочная площадь на Нижегородской ярмарке будет готова к июню Общество

Проект выставочной зоны на Ярмарке Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставочная площадь на Нижегородской ярмарке, где в настоящее время проводится благоустройство, будет готова в середине мая - начале июня. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе выездного мероприятия на стройплощадку второго павильона.

Выставочной площадью, условно, называется территория Ярмарки перед вторым павильоном. Ее планируется задействовать при проведении крупных мероприятий.

"Основная выставочная деятельность с центральной площади сместятся сюда. Из павильона можно будет сразу выйти на площадь. Здесь удобно, к примеру, демонстрировать технику или выставить фудтраки", - отметил Олег Беркович.

Он добавил, что выставочная площадь визуально будет отделена от остальной территории озеленением.

Напомним, концепция благоустройства территории Нижегородской ярмарки предусматривает ее деление на несколько зон. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

Работы планируется завершить в июле-августе.

Стоимость работ оценивается почти в 300 млн рублей.