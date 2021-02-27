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Общество

Нижегородское АТИ готовит штраф листы на собственников зданий за плохую уборку крыш от снега и сосулек

03 марта 2021 15:46  [91] Общество

Инспекция административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода готовит штраф листы на собственников зданий за плохую уборку крыш от снега и сосулек, сообщает пресс-служба администрации города.

АТИ в очередной раз обратилась с требованием к собственникам зданий в кратчайшие сроки очистить крыши от сосулек, наледи и снега.

Сегодня состоялся рейд по центральным улицам Нижнего Новгорода - Алексеевской, Пискунова, Большой Покровской по мониторингу состояния кровель. По факту выявленных нарушений собственникам зданий будут направлены предписания.

Как подчеркнул начальник управления административно технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев, многие собственники зданий предписания и извещения уже получили.

Стоит отметить, что АТИ проводит проверки и отвечает за состояние кровель коммерческой недвижимости, а Госжилинспекция (ГЖИ) следит за состоянием крыш жилых домов.

Вместе с тем, по словам Ивана Соловьева, если в ходе рейда будет выявлено ненадлежащее содержание жилого здания, нарушение все равно будет зафиксировано, претензия будет отправлена в ДУК и копия в ГЖИ. За состояние крыш и козырьков жилых домов отвечают домоуправляющие компании, за состояние балконов – владельцы квартир, а за состояние кровель коммерческой недвижимости – собственники.

Напомним, что согласно ст. 3.9 ч. 2 КоАП Нижегородской области не очистка от снега, наледи и сосулек кровель, водоотводов, крыш подъездов, нежилых зданий и строений наказывается наложением штрафных санкций: для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 6 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что тол ко за этот зимний период специалисты АТИ 860 раз привлекли к административной ответственности ДУКи, 500 с лишним раз – ТСЖ. На коммерческие структуры составлено более 800 протоколов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ЖКХ
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