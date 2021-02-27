Мужчина пострадал на пожаре в кафе "Уют" на Комсомольской площади Происшествия

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Кафе "Уют" горело сегодня на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде. Об этом 3 марта сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате пожара пострадал мужчина, добавили в ведомстве.

Сообщение о возгорании в пристрое кафе поступило в 13:29. Огонь распространился на площади 20 кв. метров.

Пожар локализировали в 13:44, а в 14:03 – ликвидировали открытое горение.

Фото предоставлено ГУ МЧС