Евгений Люлин обсудил со студентами ННГУ вопросы, связанные с молодежной политикой Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 3 марта встретился со студентами института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

На встрече Евгений Люлин обсудил со студентами актуальные вопросы, связанные с молодежной политикой, развитием законодательства в этой сфере, выбором профессии и трудоустройством молодых специалистов.

Спикер ЗС НО обратил внимание на работу Молодежного парламента.

"Молодым людям – активным, инициативным, которые хотят менять окружающий мир, нужно создавать площадку для реализации перспективных идей. Ребята вносят свои предложения по совершенствованию областного законодательства, и мы, депутаты, серьезно к ним относимся, внимательно рассматриваем. Многие их тех, кто начинал работать в Молодежном парламенте, сегодня достигли серьезных высот в различных направлениях. Считаю, что приходить работать во власть должны люди, состоявшиеся в своих профессиях", - сказал Евгений Люлин.

Студенты смогли задать ему интересующие их вопросы. В частности, был задан вопрос о поддержке студенческих профсоюзов.

"Молодежные объединения играют очень важную роль, поэтому им нужно всячески помогать. При этом дело не в названии конкретной молодежной организации, а в ее содержании, наполнении. Когда есть желание помогать людям, понимание, взаимовыручка, то работа обязательно будет успешной", - рассказал председатель ЗС НО.

Также студенты поинтересовались у Евгения Люлина, что он думает по поводу участия молодежи в работе политических партий.

"Это возможность найти своих сторонников, проявить себя. Но к выбору политической партии нужно подходить осознанно, не торопиться, все взвесить. Одним словом, выбирать нужно с толком", - ответил Евгений Люлин.

Кроме того, подробное обсуждение получила тема, связанная с прохождением студентами практики в Законодательном собрании. Для студентов также была организована экскурсия по музею областного парламента.