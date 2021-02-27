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Общество

Депутаты составили список замечаний по итогам выездного совещания в Александровском саду

03 марта 2021 16:43  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские депутаты составили список замечаний по итогам выездного совещания в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в совещании приняли участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков и депутаты городской думы VII созыва Оксана Дектерева и Татьяна Скоробогатова. На совещании также присутствовали руководитель ИРГСНО Дарья Шорина, представители технического заказчика и подрядной организации — ООО "Инжиниринг Групп".

В сообщении отмечается, что депутаты проверили планы реализации основных проектных решений и статус строительных работ на площадке.

В результате обсуждения и осмотра был составлен список комментариев и замечаний, которые будут проработаны АНО "Центр 800", совместно с архитекторами, ИРГСНО и подрядчиком.

В частности, депутаты рекомендовали продумать вопросы установки дополнительных спортивных объектов, озеленения территории, оборудования дополнительных точек для подключения объектов нестационарной торговли и увеличения количества туалетных модулей.

Как отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, коммуникации в парке должны проходить вдоль основных дорожек, как можно дальше от корневой системы деревьев.

"Не менее важны и вопросы, связанные с малыми архитектурными формами, с материалами, из которых они изготавливаются, со сроком эксплуатации и безопасностью использования объектов", - заявил он.

Сейчас на территории парка ведутся подготовительные работы. На площадке задействовано более 20 рабочих. Подрядчик уже развернул строительный городок, установил ограждение, проводится работа по приствольной защите деревьев, территория расчищается от снега.

В ближайшее время начнется разработка траншеи для прокладки инженерных коммуникаций, демонтаж старых опор освещения.

Напомним, что Александровский сад в Нижнем Новгороде предложено благоустроить за 500 млн рублей.

Данные средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года. Гарантия на работы 5 лет.

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