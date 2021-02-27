Школа в ЖК "Анкудиновский парк" построена уже более чем наполовину Общество

Школа в ЖК Анкудиновский парк построена уже более чем наполовину Фото: пресс-служба правительства региона

Новая школа в ЖК "Анкудиновский парк" в Кстовском районе Нижегородской области построена уже более чем наполовину. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Готовность объекта оценивается в 60%. Сейчас в нем завершено возведение каркаса, продолжаются кровельные работы и черновая внутренняя отделка. В ближайшее время подрядчик планирует приступать к чистовой внутренней отделке.

"Новоселы в таких жилых комплексах в большинстве своем - молодые семьи с детьми. Поэтому в рамках нацпроекта было решено построить здесь школу на 675 учеников, а также еще один детский сад на 280 малышей. Один детсад в жилом комплексе уже есть, он рассчитан на 150 детей, но этого недостаточно с учетом перспектив развития строительства", - сказал Глеб Никитин.

Четырехэтажное здание школы будет состоять из двух блоков: в первом расположатся учебные классы, во втором – два малых спортивных зала, универсальный игровой зал для занятий волейболом, баскетболом, скалолазанием и другими видами спорта, а также актовый зал на 430 мест, библиотека и столовая на 228 мест. Проект также предусматривает доступ во все помещения для маломобильных групп населения.

"Нижегородская область активно участвует в федеральных инициативах по созданию социальной и транспортной инфраструктуры на территориях, где осуществляется жилищное строительство. Обязательно будут реализоваться и новые проекты в этой сфере", - добавил губернатор.

И школа, и детсад в ЖК "Анкудиновский парк" готовятся открыть свои двери уже через полгода – к 1 сентября.

Ход строительства объектов по поручению губернатора Нижегородской области проверил глава Кстовского района Андрей Чертков. Он отметил, что график работ выдерживается, к качеству нареканий нет.



"По графику работ, согласованному с подрядчиком, и школа, и детский сад должны быть сданы в эксплуатацию в июне-июле. Это необходимо, чтобы мы к сентябрю успели получить лицензии и подготовить помещения к приему ребят", - пояснил Андрей Чертков.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Благоустройство", "Расселение аварийных домов" и "Чистая вода".