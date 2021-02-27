Около 40 семей из пострадавшего от взрыва газа дома на Мещере получат матпомощь Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 40 семей из пострадавшего от взрыва газа дома на Мещере получат материальную помощь. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Как пояснили в администрации, средства для оказания материальной помощи поступят как из областного, так и городского бюджетов.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 100 тысяч рублей из областного бюджета планируется выделить молодой нижегородке, получившей травмы в результате ЧС. Другим пострадавшим семьям будет выделено по 10 тысяч рублей.

"27 семей уже получили по 10 тысяч рублей. Всего таких семей около сорока. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями", - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее губернатор Глеб Никитин говорил, что помощь со стороны власти будет оказана не только жильцам дома, чье имущество повреждено ударной волной, но и владельцам коммерческих помещений и автотранспорта.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел утром 26 февраля на территории цокольного этажа дома № 3 дробь 2, где расположен суши-бар "Самурай".

Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили.

В результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Еще одна женщина находится в реанимации.

Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать и всех, кто не смог переночевать у родственников или друзей, поселили в гостинице.

В городе был введен режим ЧС.