Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2021 20:26  [73] Нижний сегодня: главные события дня
03 марта 2021 19:00  [169] Около 40 семей из пострадавшего от взрыва газа дома на Мещере получат матпомощь
03 марта 2021 18:15  [119] Школа в ЖК "Анкудиновский парк" построена уже более чем наполовину
03 марта 2021 17:05  [123] Число авиарейсов Нижний Новгород-Сочи увеличилось до семи в неделю
03 марта 2021 16:43  [183] Депутаты составили список замечаний по итогам выездного совещания в Александровском саду
03 марта 2021 15:46  [176] Нижегородское АТИ готовит штраф листы на собственников зданий за плохую уборку крыш от снега и сосулек
03 марта 2021 15:26  [261] Выставочная площадь на Нижегородской ярмарке будет готова к июню
03 марта 2021 15:08  [134] Высокотехнологичная ЛОР-установка закуплена для Нижегородской областной детской больницы
03 марта 2021 15:03  [247] Второй новый павильон Нижегородской ярмарки начнут эксплуатировать в апреле
03 марта 2021 14:22  [201] Бурый медведь проснулся после зимней спячки в зоопарке Нижнего Новгорода
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

03 марта 2021 20:26  [73] Общество

Пострадавшая при падении в яму с кипятком в Дзержинске доставлена в ожоговый центр ПИМУ

Девушка упала в яму с горячей водой на территории технического колледжа. Её доставили реанимобилем из Дзержинска в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода

Под отключение попали три дома в Ленинском, Нижегородском и Советском районах. Дело в том, что на системах жилищно-коммунального хозяйства в этих домах сегодня проводятся плановые работы.

Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе начинается подготовка к переводу школ на пятидневный формат обучения. Он поручил разработать рекомендации по переходу школ на пятидневку. При этом стало известно, что такая работа уже началась в феврале.

Нижегородский трамплин откроется 6 марта

В день открытия состоится первый официальный прыжок с трамплина. Кроме того, зрителям будет показано "небольшое шоу".

Суд заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде

Мужчина, который работал в домовладении семьи погибших, напал на 64-летнего пенсионера в гараже, затем на его 63-летнюю жену в доме. После этого он убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 3 марта

По данным на 3 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 97 726 человек, в том числе 388 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 386 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 3 марта составляет 0.99.

Выставочная площадь на Нижегородской ярмарке будет готова к июню

Выставочной площадью, условно, называется территория Ярмарки перед вторым павильоном. Ее планируется задействовать при проведении крупных мероприятий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph