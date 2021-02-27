Нижний сегодня: главные события дня Общество

Пострадавшая при падении в яму с кипятком в Дзержинске доставлена в ожоговый центр ПИМУ

Девушка упала в яму с горячей водой на территории технического колледжа. Её доставили реанимобилем из Дзержинска в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода

Под отключение попали три дома в Ленинском, Нижегородском и Советском районах. Дело в том, что на системах жилищно-коммунального хозяйства в этих домах сегодня проводятся плановые работы.

Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе начинается подготовка к переводу школ на пятидневный формат обучения. Он поручил разработать рекомендации по переходу школ на пятидневку. При этом стало известно, что такая работа уже началась в феврале.

Нижегородский трамплин откроется 6 марта

В день открытия состоится первый официальный прыжок с трамплина. Кроме того, зрителям будет показано "небольшое шоу".

Суд заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде

Мужчина, который работал в домовладении семьи погибших, напал на 64-летнего пенсионера в гараже, затем на его 63-летнюю жену в доме. После этого он убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 3 марта

По данным на 3 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 97 726 человек, в том числе 388 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 386 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 3 марта составляет 0.99.

Выставочная площадь на Нижегородской ярмарке будет готова к июню

Выставочной площадью, условно, называется территория Ярмарки перед вторым павильоном. Ее планируется задействовать при проведении крупных мероприятий.