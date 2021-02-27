Воду и отопление частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 4 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Это связано с проведением плановых работ на сетях.
Так, с 10:00 до 11:30 центральное водоснабжение будет отключено в доме №11 по ул. Дмитрия Павлова в Сормовском районе, а также с 10:00 до 13:00 в доме №5 по ул. Гоголя в Нижегородском районе.
Кроме того, с 10:00 до 16:00 центрального отопления не будет в Приокском районе в домах по адресам: ул. Голованова, 31, 33, 39, 41.
Напомним, накануне свет, отопление и горячую воду частично отключали в трех районах Нижнего Новгорода.
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