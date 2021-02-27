Нижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий Общество

Нижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий.

По данным Госинспекция труда в Нижегородской области, в связи с обращениями работников АО "Почта России" уже повторно начата внеплановая проверка в почтамте Дзержинска.

В жалобах почтальоны обращают внимание на требования работодателя продавать продуктами при доставке населению пенсий.

Кроме того, почтальоны просят проверить правильность индексации их заработной платы и оплаты труда в праздничные дни. В частности, работники Заволжского отделения почты России просят уточнить порядок оплаты их труда в праздничные дни. По данному обращению также проводится внеплановая проверка.

Напомним, что Госинспекция труда в Нижегородской области уже проводила проверку "Почты России". По итогам проверки она получила представление прокуратуры.