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Бизнес

АО "ЭнергосбыТ Плюс" нижегородцам победителям акции "В Новый год – без долгов" зачислит по три тысячи на счет

04 марта 2021 10:17  [50] Бизнес

АО "ЭнергосбыТ Плюс" нижегородцам победителям акции "В Новый год – без долгов" зачислит по три тысячи на счет, сообщает пресс-служба компании.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "ЕРКЦ" подвел итоги акции "В Новый год – без долгов!".

Акция проходила в 2020 году в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе среди клиентов, оплачивающих вовремя отопление и горячую воду.

С помощью генератора случайных чисел из всех участников акции было выбрано 83 победителя. На их лицевые счета, открытые в ООО "ЕРКЦ", зачислено по 3 тысячи рублей на каждый в счет оплаты отопления, горячей воды (поставщик - ПАО "Т Плюс"). Благодаря этому в квитанции ЕРКЦ за февраль 2021 года общая сумма к оплате будет значительно меньше начисленной за коммунальные услуги за текущий месяц.

Как отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров, проведение акции "В Новый год – без долгов!" стало уже доброй традицией в нашей компании. "Мы благодарны тем жителям, кто своевременно оплачивает квитанции за отопление и горячую воду", - добавил он.

Напомним, что принять участие в акции и стать претендентом на получение приза могли жители Дзержинска, Кстова и Кстовского района, которые в течение года своевременно оплачивали квитанции ЕРКЦ за отопление, тепловую энергию и горячую воду и оплатили квитанцию за последний месяц до конца декабря 2020 года.

В акции также приняли участие 22 тысячи клиентов, которые полностью погасили задолженность за тепло, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС. Им списали пени на общую сумму более 40 млн руб.

Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону Единого контакт-центра ЭнергосбыТ Плюс: 8-800-100-75-30, на сайте компании, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ": г. Дзержинск: ул. Петрищева, д.10А; г. Кстово – б-р Нефтепереработчиков, д.19.

СПРАВКА:
АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.
Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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Теги:
Т Плюс
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