Оказание почтальонами услуг на дому - часть социальной функции "Почты России", - пресс-служба Общество

Оказание почтальонами услуг на дому, в том числе реализация розничных товаров – это часть социальной функции Почты России. Об этом заявили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе УФПС по Нижегородской области.

Собеседник агентства отметил, что эта услуга особенно удобна маломобильным гражданам и пенсионерам, которые могут купить необходимые продукты, не выходя из дома по доступным ценам. "Для операторов и почтальонов это также возможность дополнительного заработка", - подчеркнул в пресс-службе.

Стоит отметить, что руководство нижегородского филиала Почты России запланировало на следующей неделе выезды в Дзержинск и Заволжье для уточнения деталей поступивших жалоб.

"Документов от Госинспекции труда Нижегородской области о проведении проверок в УФПС Нижегородской области на данный момент не поступало", - добавил в заключение собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, yижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий.

По данным Госинспекция труда в Нижегородской области, в связи с обращениями работников АО "Почта России" уже повторно начата внеплановая проверка в почтамте Дзержинска.

В жалобах почтальоны обращают внимание на требования работодателя продавать продуктами при доставке населению пенсий.