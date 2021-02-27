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Бизнес

Нижегородский МСБ в 2020 году получил 42 млрд рублей льготных кредитов

04 марта 2021 13:49  [123] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году получили 42 млрд рублей льготных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о программе льготного кредитования "1764", которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Программа Минэкономразвития РФ "1764" позволяет взять необходимую сумму кредита до 2 млрд рублей на развитие предпринимательской деятельности, в том числе на инвестиционные цели. Условия получения кредитов постоянно совершенствуются. В прошлом году добавилась возможность рефинансирования ранее полученных кредитов на пополнение оборотных средств. Расширился список получателей - теперь этой формой поддержки могут воспользоваться микропредприятия сферы торговли и самозанятые. В этом году была снижена ставка кредита с 8,5% до 7%", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Министр в ходе рабочего визита в Вознесенский район посетил фабрику по производству деревянных игрушек "Уланик", которая благодаря льготному кредиту за несколько месяцев увеличила объем производства продукции в 1,5 раза.

"На примере этого предприятия мы видим, как финансирование в рамках нацпроекта помогает развивать проекты и увеличить объемы производства. Теперь руководство планирует строительство новых помещений, и мы уже обсудили возможные меры поддержки, на которые компания может претендовать", - сообщил Максим Черкасов.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Они работают по принципу "одного окна", то есть предприниматель может получить у одного специалиста информацию из 40 различных ведомств.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
Кредит Малый и средний бизнес Производство
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