Девочка-подросток из Кулебак завоевала Кубок России по рыболовству Спорт

Галина Фадеева Фото: страница Галины Фадеевой ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Девочка-подросток из Кулебак завоевала Кубок России по рыболовному спорту. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Соревнования по рыболовному спорту в дисциплине "ловля на мормышку со льда" прошли с 25 по 28 февраля 2021 года в Тюменской области на озере Янтыково. В женском зачете приняли участие 15 спортсменок.

За два тура, которые длились три часа, 15-летняя Галина Фадеева поймала 3,97 кг рыбы и выполнила норматив кандидата в мастера спорта России, который ей сейчас присвоят.

Это не единственная награда спортсменки - в 13 лет Галина стала победительницей Первенства России в ловле на поплавочную удочку среди участников до 18 лет. В 2019 году стала победителем в первенстве России по ловле поплавочной удочкой.

Тренер Галины рассказал, что девочка в прошлом году успешно закончила Кулебакскую детскую школу искусств. В общеобразовательной школе учится на "отлично", а в дальнейшем девушка планирует изучать юриспруденцию.