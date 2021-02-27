Власть и туриндустрия обсудили на форуме празднование 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Форум "Гостеприимство 800" прошел в Нижнем Новгороде 4 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На форуме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с представителями туристской отрасли региона на форуме "Гостеприимство 800". Мероприятие было посвящено подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"Форум "Гостеприимство 800" – это первая крупная встреча власти и абсолютно всех направлений туриндустрии. Сегодня здесь собрались более 100 туроператоров, отельеров, рестораторов и экскурсоводов, а также представители всех профильных ассоциаций. Такие мероприятия, безусловно, должны стать регулярными, потому что только вместе, сообща, мы сможем сделать юбилейный год особенным", - сказал Глеб Никитин.

"Сегодня на форуме у нас проходит одновременно несколько сессий, где будут обсуждаться важнейшие вопросы, связанные с организацией юбилея. Туроператорам и экскурсоводам мы рассказываем про инфраструктурную программу "Город 800" и сроки ее реализации для формирования туристских маршрутов, про интеграцию событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода в турпредложения. С отельерами мы говорим о реализации сувенирной продукции к 800-летию в отелях Нижнего Новгорода. А рестораторы уже подготовили нижегородское меню для гостей праздника и сегодня его презентуют", – пояснил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

"800-летие Нижнего Новгорода – значимый инструмент туристской индустрии. Важно, чтобы представители отрасли были максимально погружены в процесс подготовки. Форум проходит в формате живого диалога всех заинтересованных лиц, что который позволит в кратчайшие сроки найти ответы на вопросы. Я уверен, что сегодня работа в профильных сессиях у туроператоров, отельеров и рестораторов будет максимально продуктивной", – добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев.

Для туристической отрасли в рамках форума пройдет презентация программ празднования 800-летия Нижнего Новгорода и инфраструктурных изменений города, секционная работа по обсуждению ключевых вопросов подготовки празднования юбилея, дискуссионная сессия при участии Глеба Никитина, а также презентация "Нижегородского сета" от шеф-поваров Нижнего Новгорода.