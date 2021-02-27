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Общество

Wink 8 марта покажет фильмы и сериалы для женщин бесплатно

04 марта 2021 16:13  [62] Общество

Специально к весеннему празднику Wink представляет коллекцию фильмов, сериалов и телеканалов для дам, которую можно будет смотреть бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Ростелекома.

"Фильмы на 8 марта — это не всегда сентиментальные истории о любви, в подборке Wink представительницы прекрасного пола смогут найти кино на любой вкус и интересы: ленты о сильных женщинах и равноправии, биографические и исторические картины, романтические приключения, легкие комедии и серьезные драмы", - говорится в сообщении.

Wink покажет популярные сериалы для женщин: одно из самых заметных событий отечественного кинематографа в 2020 году — лента "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли, масштабные исторические картины о великих правительницах "Виктория" и "Екатерина", антиутопия "Рассказ служанки" о роли женщин в обществе, где победил шовинизм, легендарная медицинская драма "Анатомия страсти", которая до сих пор имеет массу поклонников.

В коллекции представлены фильмы о ярких женщинах: российская комедия с отличным актерским составом "Красотка в ударе", жизнеутверждающая и смешная лента о скандальной фигуристке 90-х "Тоня против всех", картина о жизни Эдит Пиаф "Жизнь в розовом цвете", фильм о судьбе французской писательницы "Колетт".

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: TLC, где рассказывают о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал "Дорама", посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Коллекцию можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти на видеосервис, где собрана коллекция, нажать "Смотреть бесплатно" и зарегистрироваться.

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Теги:
Ростелеком Фильм
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