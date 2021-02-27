Театр "Вера" получит 6 млн рублей на постановку спектаклей и покупку оборудования Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Театр "Вера" получит почти 6 млн рублей на постановку двух премьерных спектаклей и приобретение светового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

Средства выделяются благодаря участию театра в проекте партии "Культура малой Родины".

В апреле состоится премьера спектакля по известной сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа "Карлик Нос", а осенью юным зрителям покажут русскую сказку "Финист – Ясный сокол".

Театр участвует в проекте партии с 2017 года, на полученные средства поставлены 11 спектаклей, и все они с успехом идут на сцене до сих пор. Как говорят в театре, это не просто яркие декорации, красивые костюмы и необычные эффекты, а возможность создавать спектакли, которые интересны юным зрителям, позволяют увлечь их, окунуться в действо, проникнуться атмосферой.

"Мы стараемся придумывать интересные и необычные спектакли. Например, в спектакле "Карлик Нос" будут элементы теневого театра, кукольного театра. Потом мы всегда очень серьезно подходим и к художественному оформлению спектакля, и к музыкальному. У нас пишется оригинальная музыка к спектаклям, приглашаем композиторов, причем, одних из лучших в нашем городе. А поскольку в репертуаре основной жанр – сказка, конечно, нам нужно как можно больше необычных предметов на сцене. Поэтому в этом году мы заказали еще оборудование для 3D-маппинга. Это уже будет объемная проекция, которая поможет нам создавать какие-то волшебные пространства на сцене и удивлять детей", - рассказала актриса, руководитель литературно-драматургической части театра "Вера" Анастасия Дудоладова.

Сегодня учреждение культуры пока работает в режиме ограничительных мер из-за коронавируса – сокращено количество зрителей во время показов. До пандемии в год представления посещали почти 40 тысяч зрителей, показывалось порядка 300 спектаклей.

Региональный координатор партийного проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин оценил подготовку к премьерам. Он побывал в ателье, бутафорском цехе, столярной мастерской, звуковой студии, посмотрел репетицию, а также пообщался с руководством и актерами.

"Театр этот уникальный. Он вырос из любительской студии в профессиональный театр. Его очень любят и маленькие зрители, и взрослые. За время участия в партийном проекте театр получил около 15 млн рублей на постановку спектаклей и приобретение оборудования. И эти деньги здесь отрабатываются на 100%. Участие в проекте – это очень значимая и нужная поддержка для детских театров. Появляются новые спектакли, кто-то закупает современную технику, мебель для залов или автобусы для гастролей", - рассказал координатор партпроекта.

Всего в этом году в рамках проекта партии "Культура малой Родины" по направлению "Театры – детям" в Нижегородской области детским театрам выделено порядка 27 млн рублей. На эти средства будет создано 10 новых спектаклей, а также закуплено различное оборудование.