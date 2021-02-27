Еще один нижегородский проект включен в госпрограмму развития сельских территорий Общество

Еще один проект Нижегородской области включен в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в этом году в деревне Кузнецово, около Чкаловска, планируется построить дом культуры на 182 места. Также часть средств направят на модернизацию газовой котельной и приобретение автобуса для Либежевской школы имени Р.Е. Алексеева.

"Всего на эти цели будет направлено почти 26 млн рублей, в том числе 22 млн - из федерального бюджета. Участие региона в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" дает хорошую возможность привлечения федеральных средств на реализацию различных проектов, которые позволяют улучшать качество жизни в районах области", - рассказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин также напомнил, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году начнется строительство физкультурного комплекса в поселке Ждановский Кстовского района. Завершить его планируется до 2022 года. В Княгинине запланированы реконструкция дома культуры, строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных площадок. В селе Ильино-Заборское городского округа Семеновский проведут капремонт дома культуры, построят хоккейную площадку, котельную, объекты газоснабжения и водоотведения.

По словам губернатора, госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, газификацию сел и деревень, обновление зданий сельских школ, детских садов, домов культуры. Также в рамках программы реализуются проекты по благоустройству: возводятся новые детские игровые и спортивные площадки, обустраиваются зоны отдыха, памятники, создается уличное освещение, строятся тротуары. Только в 2021 году в районах области будет реализовано более 180 таких проектов.

Напомним, всего в 2020 году на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий региона в рамках госпрограммы было выделено 616,5 млн рублей. В 2021 году финансирование этого направления увеличено до 1 млрд рублей.