Жилой комплекс бизнес-класса рядом с площадью Свободы построят к 2023 году Бизнес

Фото: с сайта жк-командор.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилой комплекс "Командор" на пересечении ул. Ковалихинская и Семашко в Нижнем Новгороде построят к 2023 году. Об этом сообщает застройщик - ГК "Сокольники".

ЖК будет представлять собой 19-этажное монолитно-кирпичное здание.

До рассчитан на 113 квартир, в числе которых есть двухуровневые. Площадь самой большой достигнет 207 метров.

Кроме того, проектом предусмотрено создание парадной с зоной ресепшна, комнатами консьержей, и местами для хранения колясок. Под домом будет подземный паркинг и отдельные гостевые автостоянки по периметру комплекса. В ЖК установят современную систему дополнительной очистки воды.

Застройщик также собирается озеленить внутреннюю территорию. На ней высадят кустарники и деревья, устроят газоны и цветники. Планируется установка декоративных фонарей, современной детской площадки и площадки для отдыха.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2022 года.

Напомним, при проведении археологических раскопок на стройплощадке была обнаружена старинная кирпичная кладка. Эксперты предполагают, что это фрагмент Николаевского училища, существовавшего на этом месте ранее. В ходе раскопок также были собраны археологические предметы, датированные предварительно концом XVIII – началом XX вв. Исследования проводились собственником для того, чтобы начать подготовку проектной документации для строительства дома.