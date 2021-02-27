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Экономика

Кредитование в Нижегородской области в 2020 году выросло на 15%

04 марта 2021 17:28  [55] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Кредитный портфель банков, расположенных на территории Нижегородской области, за 2020 год вырос на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

По итогам 2020 года кредитный портфель банков составил 869 млрд рублей.

Жители Нижегородской области в 2020 году привлекли в банках 286,3 млрд рублей. Эта сумма на 10,4% больше, чем год назад.

Портфель розничных кредитов по итогам 2020 года вырос на 10,8% - до 362,1 млрд рублей. По информации регулятора, такой объем привлеченных средств обусловлен, в основном, ипотечным кредитованием, которое за прошлый год увеличилось на 17,2% - до 158,8 млрд рублей.

Портфель по прочим потребительским кредитам вырос на 6,2% - до 203,3 млрд рублей.

Кредитный портфель бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по итогам 2020 года вырос на 18,4% - до 506,9 млрд рублей. В том числе портфель кредитов, выданных нижегородским субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличился на 21,7% и составил 116,7 млрд рублей.

Как пояснили в Волго-Вятском ГУ ЦБ, увеличение кредитного портфеля бизнеса во многом связано с действием программ реструктуризации ранее выданных МСП кредитов по собственным программам банков и закону о кредитных каникулах. А в связи с запуском программы льготного кредитования застройщиков и высоким спросом на жилье после старта выдачи ипотеки под 6,5% за прошлый год увеличились кредитные обязательства строительных компаний.

При этом сама сумма выданных бизнесу кредитов в прошлом году уменьшилась на 0,6% и составила 924,6 млрд рублей. Из-за распространения коронавируса крупные предприятия области кредитовались менее активно, чем годом ранее. В то же время кредитование МСП увеличилось на 4,9%, до 201,5 млрд рублей. По правительственным программам льготного финансирования субъекты МСП заключили в 2020 году кредитные договоры на 10,5 млрд рублей.

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Теги:
Банки Кредит Финансы
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