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Общество

Осужденные стали носить маски после вмешательства нижегородской прокуратуры

05 марта 2021 09:14  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Осужденные стали носить маски после вмешательства нижегородской прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством проведен надзор за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В частности, проверялось обеспечен ли исправительным учреждением контроль за осужденными по ношению ими средств индивидуальной защиты – медицинских или ватно-марлевых масок.

По результатам проверки исправительной колонии № 5 ГУФСИН (ул. Ракетная, 2д, Нижний Новгород) в отношении должностного лица спецпрокуратурой было возбуждено производство. Установлено, что осужденные не использовали выданные им средства индивидуальной защиты.

В связи с установленным нарушением санитарно- эпидемиологического законодательства при исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении должностного лица исправительной колонии возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Сейчас работа в ИК-5 скорректирована.

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Теги:
Прокуратура
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