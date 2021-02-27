Более 800 тысяч рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на коронавирус после возвращения из-за рубежа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 800 тысяч рублей заплатили нижегородцы за несдачу теста на коронавирус после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство продолжает осуществлять контроль за сдачей гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, тестов на коронавирус.

По состоянию на 1 марта, 106 нижегородцев уже получили штрафы на общую сумму 847 тысяч рублей. Другие дела еще рассматриваются судом.

В целом ведомством уже составлено 707 уведомлений в отношении нижегородцев, которые не сдали по прибытию в Россию требуемые тесты. Соответствующие протоколы были направлены в районные суды.

Напомним, что для граждан, которые не сдали требуемые тесты предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия, повлекут причинение вреда здоровью других людей, то тогда размер штрафа увеличивается и составляет 150-300 тысяч рублей.

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР необходимо провести в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну.

Ранее сообщалось, что 3 марта было выявлено 388 новых случаев COVID-19.

В настоящее время около 3,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,4 тысячи человек лечится в больницах.